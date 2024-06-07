منتخب ألمانيا يتطلع لاستعادة أمجاد الماضي تحت آمرة ناجلسمان بعد سلسلة ‏من الانتكاسات ‏

يتطلع منتخب ألمانيا لاستعادة أمجاد الماضي حينما تستضيف ‏بلاده نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وذلك بعد فترة من الانتكاسات ‏والإحباطات.‏

واستعان منتخب ألمانيا بالمدرب الشاب يوليان ناجلسمان خلفا للمدرب السابق ‏هانزي فليك بهدف تصحيح المسار بعد الخروج من دور المجموعات في مونديال ‏روسيا 2018 ثم مونديال قطر 2022 ومن دور الستة عشر في يورو 2020.‏

ويعتبر منتخب ماكينات ألمانيا من أنجح منتخبات العالم على مستوى البطولات ‏الدولية حيث توج بأربعة ألقاب في كأس العالم في أعوام 1954 و1974 ‏و1990 و2014 بالتساوي مع إيطاليا وبفارق لقب واحد عن منتخب البرازيل ‏البطل القياسي للمونديال برصيد خمسة ألقاب.‏

كما توج منتخب ألمانيا بلقب كأس أمم أوروبا في أعوام 1972 و1980 ‏و1996 ويقتسم مع منتخب إسبانيا لقب البطل القياسي للبطولة القارية.‏

كما حصل منتخب ألمانيا على لقب الوصيف في كأس أمم أوروبا ثلاث مرات ‏ووصيف كأس العالم أربع مرات وحل في المركز الثالث أربع مرات في المونديال ‏بجانب التتويج بلقب كأس القارات في 2017. ‏

وحصدت ألمانيا الميدالية الذهبية في أولمبياد 1976 كما تعتبر هو الوحيدة رفقة ‏إسبانيا التي جمعت بين لقبي كأس العالم للرجال والسيدات، لكن الفريق الألماني ‏حصد اللقب مونديال السيدات مرتين وإذا أضيف هذين اللقبين إلى الألقاب ‏الأربعة المحققة في مونديال الرجال سيصبح منتخب ألمانيا هو الأنجح على ‏مستوى كأس العالم لفئتي الرجال والسيدات بإجمالي ستة ألقاب.‏

ويعتبر منتخب ألمانيا هو الوحيد في القارة الأوروبية الذي توج بلقب كأس العالم ‏في الأمريكيتين بفوزه بلقب مونديال البرازيل 2014.‏