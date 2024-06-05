حسام حسن مدرب مصر يعول على إصرار محمد صلاح مع المنتخب

قال حسام حسن مدرب مصر إن الجماهير ستشاهد نسخة أكثر إصرارا من القائد محمد صلاح مع المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 غدا الخميس.

وانضم صلاح مهاجم ليفربول لتشكيلة مصر للمرة الأولى في وجود المدرب حسن، الهداف التاريخي للمنتخب الملقب بالفراعنة، بعد غيابه عن فترة التوقف الدولي في مارس آذار الماضي بطلب منه لمواصلة التعافي من إصابة.

وأبلغ حسن مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء «صلاح ملتزم للغاية ومميز. إن شاء الله هذا سيظهر في الملعب. كما قال إبراهيم حسن (مدير المنتخب) ستشاهدون صلاح كما عرفتموه من قبل داخل وخارج مصر لكن سيكون لديه الإصرار لصنع شيئا ما مع زملائه».

وأضاف «اللاعبون يحبونه. هو من المؤثرين لعقليته الفريدة».

وتعرض صلاح (31 عاما) لإصابة خلال كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الحالي وغادر التشكيلة للعلاج مع ناديه ليفربول.

وقال حسن «(وسائل الإعلام) انتقدت تشكيلة بها 50 أو 60 لاعبا (انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي).

كانت التشكيلة للرؤية العامة التي نختار منها، كنا نتابع كل مباريات الدوري ورأينا من يستحق الانضمام والإضافة للعناصر الأساسية في المنتخب».

وأضاف «لا أريد أن يُبرر عدم استدعاء أي لاعب بقول إن لديه مشكلة مع حسام... نحن أكبر من ذلك».

ورفض حسن إعلان من سيكون الحارس الأساسي في مباراة الغد مؤكدا أن كل الحراس في أتم الجاهزية للمشاركة.

وتضم تشكيلة المنتخب أربعة حراس مرمى هم مصطفى شوبير حارس الأهلي الواعد وزميله قائد الفريق محمد الشناوي الغائب منذ إصابته بخلع في الكتف خلال كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة لمحمد عواد حارس الزمالك والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

وتواجه مصر منافستها غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل. وتتصدر مصر المجموعة الأولى، التي تضم سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي أيضا، ولها ست نقاط من مباراتين.