أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في منتخبات كأس أوروبا

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ترتيب الهدافين لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم عبر تاريخها برصيد 14 هدفا، بفارق خمسة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي ميشيل بلاتيني.

وفي السطور القادمة نتعرف على اللاعبين أصحاب أكبر عدد من الأهداف في كأس الأمم الأوروبية للمنتخبات الـ24 المشاركة في النسخة المقبلة للمسابقة القارية (يورو 2024)، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).



ألبانيا

أرماندو ساديكو (هدف واحد)



النمسا

هدف واحد لكل من ماركو أرناوتوفيتش وكريستوف باومجارتنر ومايكل جريجوريتش، وساسا كالادزيتش وستيفان لاينر وأليساندرو شوبوف وإيفيكا فاستيتش.



بلجيكا

روميلو لوكاكو (6 أهداف)

يان كويلمانس وثورجان هازارد ورادجا ناينجولان (هدفان لكل منهم)



كرواتيا

إيفان برسيتش (4 أهداف)

ماريو ماندذوكيتش ولوكا مودريتش ودافور سوكر (3 أهداف لكل منهم)



منتخب التشيك

ميلان باروش وباتريك تشيك (5 أهداف لكل منهم)

فلاديمير سميتشر (4 أهداف)

يان كولر وزيدنك نيهودا (3 أهداف لكل منهما)



الدنمارك

فرانك أرنسين وبرايان لاودروب وهنريك لارسين وجون دال توماسون وكاسبر دولبرج (3 أهداف لكل منهم)



إنجلترا

آلان شيرار (7 أهداف)

واين روني (6 أهداف)

هاري كين (4 أهداف)

فرانك لامبارد ورحيم سترلينج (3 أهداف لكل منهما)



فرنسا

ميشيل بلاتيني (9 أهداف)

أنطوان غريزمان (7 أهداف)

تيري هنري (6 أهداف)



جورجيا

يشارك الفريق للمرة الأولى في تاريخه.



ألمانيا

ماريو جوميز ويورجن كلينسمان (5 أهداف)

جيرد مولر وديتر مولر ورودي فولر ولوكاس بودولسكي (4 أهداف)



المجر

فرينك بيني وبالاز دزودتشاك، وديزسو نوفاك وآدم زالاي (هدفان لكل منهم)

أتيلا فيولا وزولتان جيرا ولاجوس كو وأندرياس شافير وزولتان ستيبر (هدف لكل منهم)



إيطاليا

ماريو بالوتيلي وأنطونيو كاسانو (3 أهداف لكل منهما)

ليوناردو بونوتشي وبرلويجي كازيراجي وفيدريكو كييزا وشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني وفيليبو إينزاجي ومانويل لوكاتيلي وجرازيانو بيلي وماتيو بيسينا وأندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي (هدفان لكل منهم)



هولندا

باتريك كلويفرت ورود فان نيستلروي (6 أهداف لكل منهما)

ماركو فان باستن (5 أهداف)



بولندا

روبرت ليفاندوفسكي (5 أهداف)

جاكوب بلازيوفسكي (3 أهداف)

روجر جويريرو وكارول لينتي وأركاديوش ميليك (هدف لكل منهم)



البرتغال

كريستيانو رونالدو (14 هدف)

نونو جوميز (6 أهداف)

سيرجيو كونسيساو وناني وهيلدر بوستيجا (3 أهداف لكل منهم)



رومانيا

بوجدان ستانسيو (هدفان)

لازلو بولوني وكريستيان تشيفو ومارسيل كوراش وإيونيل جانيا وفيوريل مولودفان ودورنيل مونتانيو وأدريان موتو وفلوريان رادشيو (هدف لكل منهم).



اسكتلندا

جاري ماكليستر وبرايان ماكلير وألي ماكويست وكالوم ماكريجور وباول ماكستاي (هدف لكل منهم)



صربيا

سافو ميلوسفيتش (5 أهداف)

دراجان دزايتش (4 أهداف)

ميلان جاليش ودرازين يركوفيتش (هدفان)



سلوفاكيا

أوندريه دودا وماريك هامشيك وأنتون أونروس وميلان سكرينيار وفلاديمير فايس (هدف لكل منهم)



سلوفينيا

زلاتكو زاهوفيتش (3 أهداف)

ميران بافلين (هدف)



إسبانيا

ألفارو موراتا (6 أهداف)

فيرناندو توريس (5 أهداف)

ديفيد فيا (4 أهداف)

ألفونسو وسيسك فابريجاس وديفيد سيلفا (3 أهداف)



سويسرا

شيردان شاكيري (4 أهداف)

هاكان ياكين وهاريس سفيروفيتش (3 أهداف)

بريل إيمبولو وماريو جافرانوفيتش وأدمير محمدي وفابيان شير وكويبالاي توركيلماز ويوهان فولانتين (هدف لكل منهم)



تركيا

سميح شنتورك (3 أهداف)

نهاد قهوجي وهاكان شوكور وأردا توران (هدفان لكل منهم)



أوكرانيا

أندريه شفينشينكو وأندريه يارمولينكو ورومان ياريمتشوك (هدفان لكل منهم)

أرتيم دوفبيك وأوليكساندر زينتشنكو (هدف لكل منهما).