روبرتسون لجماهير ليفربول: "كونوا منفتحي الذهن على عصر جديد"

أبدى آندي روبرتسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، استعداده للتحدي الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، وطالب مشجعي ناديه أن يكونوا منفتحين على العصر الجديد للفريق.

وتم تعيين سلوت، مدرب فريق فينورد روتردام الهولندي السابق، مديرا فنيا لليفربول رسميا مطلع الشهر الحالي، خلفا للألماني يورجن كلوب، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وكان روبرتسون أحد العناصر الأساسية لليفربول في حقبة كلوب الناجحة للغاية، التي استمرت 9 سنوات، لكنه يبدو حريصا على مواصلة العمل الجاد مع المدرب الجديد.

وقال الظهير الأيسر الاسكتلندي، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا، لشبكة (سكاي سبورتس): "لم أتحدث معه (سلوت) بعد".

وأضاف روبرتسون أعتقد أنه سيتركنا للتركيز في أمم أوروبا.. إنه تحدٍ جديد ومثير.. من الواضح أن العصر القديم كان مميزا جدا ويجب أن أكون ممتنا لكلوب ولكن من الواضح أنني متحمس الآن لقدوم المدرب الجديد - أفكار جديدة وصوت جديد - وأنا متحمس حقا لما يمكن أن يأتي مع ذلك".

وأوضح لاعب ليفربول في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ليس لدي أي شك في أننا نستطيع الحفاظ على هذا الزخم. من جميع التقارير التي تلقيناها، المدير الفني القادم جيد جدا ولا أستطيع الانتظار لرؤية ذلك عن قرب".

ومما لاشك فيه أن نجاح كلوب سيكون تحديا كبيرا للمدرب الهولندي (45 عاماً)، حيث أنهى المدرب الألماني خطابه الوداعي على ملعب (أنفيلد) بقيادة الجماهير بترديد اسم سلوت، فيما قال روبرتسون: "فيما يتعلق بالجماهير، ينبغي عليهم أن يكونوا منفتحي الذهن".

وأكد "كانت السنوات الثماني أو التسع الأخيرة مميزة للغاية. ربما نتجه نحو المجهول بعض الشيء، لكن ينبغي أن يكون الأمر مثيرا. الفريق في وضع جيد، لقد قدمنا ​​موسما جيدا في الموسم الماضي".

وتابع "لقد ترك (كلوب) النادي في مكانة جيدة حقا، لذا يتعين علينا الآن السير على نفس النهج. سيأتي المدرب وسوف يستعين بفريق جيد، وأنا متأكد من أنه سيرغب في جلب بعض الوجوه الجديدة أيضا".

وربما يكون هناك تغييرا أيضا بالنسبة للاعبي الفريق، لكن روبرتسون شدد على ضرورة ترك التفكير في هذا الأمر ليوم آخر.

أشار روبرتسون "عندما أكبر وأعتزل، سأستعيد ذكرياتي الجميلة والعديد من الأوقات الجيدة، ولم يكن الأمر ممكنا بدون كلوب".

واختتم لاعب ليفربول حديثه عن كلوب قائلا "آمل أن تكون هناك أوقاتا جيدة قادمة مع النادي والمنتخب. أنا ممتن جدا لما فعله من أجلي ومن أجل عائلتي ومن أجل النادي بأكمله، ومن الواضح أنه جعل أحلامنا ممكنة".