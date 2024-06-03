مبابي بعد الانتقال لريال مدريد.. رسالة مؤثرة وصورة مع كريستيانو رونالدو

نشر النجم الفرنسي كليان مبابي، أول تعليق عقب انتقاله رسميا إلى صفوف فريق ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان، عبر تغريدة بحسابه الرسمي في موقع "أكس" عقب اعلان ريال مدريد رسميا ضم اللاعب لمدة 5 مواسم.

وقال كليان مبابي: "هذه حقيقة واقعة، سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي ريال مدريد"

ونشر اللاعب مجموعة من الصور له وهو يرتدي زي ريال مدريد وهو صغير إضافة إلى صورة تجمعه مع أسطورة ريال مدريد كريسيتانو رونالدو.

وأضاف: "من المستحيل أن أشرح مدى سعادتي وعاطفتي التي أشعر بها الآن، أنا متشوق من أجلكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع. هلا مدريد!".

وتابع النجم الفرنسي: "الحلم أصبح واقعاً، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد".



وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع، هلا مدريد!".

واختتم رسالته: "لا يمكن للأشخاص أن يفهموا ما هي النقطة التي يشعرون بها في هذه اللحظة. هلا مدريد!"