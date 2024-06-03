برقم قياسي.. "ملكة الجمباز" تتوج ببطولة الولايات المتحدة

أحرزت ملكة الجمباز العالمي سيمون بايلز بطولة الولايات المتحدة للمسابقة الكاملة مرّة تاسعة قياسية في مسيرتها الزاخرة الأحد في تكساس، متابعة صعودها استعداداً لأولمبياد باريس الصيفي الشهر المقبل.

وقالت بايلز لشبكة "أن بي سي" بعد المسابقة: "كان هدفي اليوم فقط أن أشعر بالراحة والثقة، كي اتقدّم الى التجارب الوطنية واتخذ خطوة جديدة نحو باريس".

للتأهل إلى الأولمبياد الصيفي، يتعيّن على حاملة أربع ذهبيات أولمبية تخطي التجارب الوطنية بين 27 و30 يونيو في مينيابوليس. ويتوقع أن تنجح على الأقل 10 لاعبات بالتأهل إلى باريس.

سجّلت بايلز الأحد، في يومها الثاني من المسابقة 59.300 نقطة ومجموع 119.750 نقطة، بعيداً عن وصيفتها سكاي بلاكلي (113.850).

وأضافت ابنة السابعة والعشرين: "لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً من الطريقة التي أؤدي فيها راهناً، أعزّز ثقتي تدريجاً وأبرز نفسي أمام الجماهير لتكرار النجاح الذي أحقّقه في التمارين".

عادت بايلز إلى المسابقات في أغسطس 2023، بعد عام من التوقّف، اثر انهيارها في أولمبياد طوكيو حيث انسحبت من مسابقات عديدة صيف 2021، لوقوعها ضحية مشكلات نفسية و"تويستيز" (فقدان التوازن خلال الدوران في الهواء).

تألقت في مونديال أنتويرب بداية أكتوبر وأظهرت انها ما زالت الملكة المتوجة على عرش الجمباز. في بلجيكا، أدهشت الجماهير بعدما نجحت في قفزة صعبة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لرياضية.

ارتكبت الأحد بعض الأخطاء وسط أكروباتيات رائعة، بينها قفزة باتت تحمل اسمها.

وحلّت مواطنتها البطلة الأولمبية في المسابقة الكاملة سوني لي، في مركز رابع مشجع. عادت هي الأخرى بعد تعرّضها لمرض كلوي خطير كاد ينهي مسيرتها.