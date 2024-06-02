أرقام ريال مدريد القياسية عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا

نجح ريال مدريد في مواصلة كتابة التاريخ بعدما حقق الفوز على فريق بورسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل ليحرز الريال لقب البطولة للمرة الـ 15 في تاريخه محطما كافة الأرقام القياسية في تاريخ البطولة،

ونجح مدريد في افتتاح البطولة عن طريق كارفاخال في الدقيقة 74 من رأسية متقنة قبل أن يعزز أفضل لاعبي الريال فينسيوس أفضلية فريقه وينهي المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 83 لينهي المباراة بنتيجة 2-0

واللقب هو السادس في آخر 11 موسماً لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الالقاب في المسابقة القارية الأعرق.

كما حقق ريال مدريد لقب البطولة دون أن يتعرض لأي خسارة في البطولة ليؤكد أفضليته هذا الموسم في كافة البطولات.

وعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرّب الفذ لريال رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توّج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في مروه الأول و2022 في مروره الثاني.

ولم يذق ريال طعم الهزيمة سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، محققاً ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.