موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يسدل الستار اليوم على كرة القدم الأوروبية وختام دوري الأبطال ومباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وهي المباراة التي ستقام على ملعب استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويبحث ريال مدريد من جديد عن لقب نهائي دوري أبطال أوروبا بحثا عن مزيد من المجد في حين يحلم الفريق الألماني باستعادة مشاعر مايو 1997 في ميونيخ حين توج بطلا للمرة الأولى والأخيرة على حساب يوفنتوس.

وتأتي كل التوقعات أن يتوج ريال مدريد ملكا لأوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه وهو يخوض النهائي للمرة 18 في تاريخه، وهو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب.

في المقابل، يدخل دورتموند مواجهته الشاقة مع ريال مدريد، بذكريات كتيبة المدرب أوتمار هيتسفيلد التي تغلبت في نهائي 1997 على يوفنتوس بنجميها أليساندرو دل بييرو وزين الدين زيدان 3-1 في ميونيخ، ولن تكون المهمة سهلة ضد فريق فرض نفسه "ملكا" لدوري الأبطال بعدما توج بطلا 14 مرة آخرها عام 2022 في باريس.

وتقام المباراة اليوم السبت عند الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كواترو

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

التشكيل المتوقع لبروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هومليز - شلوتربيك - إيان ماتسين.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جوليان براندات - كريم أديمي.