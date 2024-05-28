لاعب يعتذر عن إصابة متفرجة بالكرة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

اعتذر لاعب التنس الفرنسي تيرينس أتمان، الثلاثاء، عن إصابة إحدى المشاهدات بالكرة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ضرب أتمان الكرة بغضب وأصابت متفرجة عن طريق الخطأ في ساقها يوم الأحد. ولم يتم استبعاده من المباراة لكنه تلقى تحذيرا بسبب سلوكه غير الرياضي.

وخسر أتمان مباراة الدور الأول أمام سيباستيان أوفنر في مباراة استمرت لخمس مجموعات.

وقال أتمان يوم الثلاثاء على إنستغرام: «هذه البادرة لم تكن مقصودة. أرجو أن تسامحني على فورة غضب». وأود القول أن الخيط المكسور أدى إلى تطاير الكرة إلى المدرجات واعترف بأنه أصيب بصدمة شديدة لدرجة أنه لم يتمكن من التحرك على الفور.

شدد أتمان على رغبته في الاعتذار شخصيا للمتفرجة.

ولم يتم استبعاد أتمان لأن المتفرجة قالت إنها بخير، حسبما قال حكم البطولة ريمي أزيمار لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية. وأضاف أن أتمان سيواجه «غرامة كبيرة».

أثار عدم استبعاد أتمان الجدل في رولان غاروس، حيث جرى استبعاد لاعبين بسبب أفعال مماثلة في الماضي.

ففي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، اضطرت ميو كاتو وشريكتها في الزوجي إلى خسارة المباراة عندما أصابت كاتو بالخطأ فتاة جمع الكرات في رقبتها بالكرة.