الحكمة يصدم حامل اللقب المنامة في افتتاح نهائيات "سوبر-غرب آسيا" للسلة

استهل فريق الحكمة اللبناني مشواره في منافسات النسخة الثانية من نهائيات "سوبر غرب آسيا" لكرة السلة (فاينال 8)، بفوزٍ مستحق على حامل اللقب المنامة البحريني جاء بفارق 13 نقطة وبنتيجة (95-82)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب المجموعة الأولى في البطولة المقامة حالياً على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

كما شهدت منافسات اليوم الافتتاحي، ولحساب المجموعة الثانية، فوز الكويت الكويتي على تاميل نادو الهندي بنتيجة (100-76)، وتخطي غوروغان الإيراني لعقبة كاظمة الكويتي بالفوز عليه بواقع (93-79).

وفرط فريق المنامة بفرصة انهاء الربع الأول متفوقاً على الحكمة بواقع (21-16)، بعدما نجح الفريق اللبناني في استعادة اتزانه ورسم مشوار تحقيق انتصاره المستحق بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (33-19 و18-14)، خصوصاً أن الربع الرابع والأخير شهد ندية واضحة بين الفريقين وانتهى بالتعادل (28-28).

وتألق الثنائي الأميركي في فريق الحكمة كلاينثوني إيرلي وجوناثان غيبسون، بعدما أحرز الأول (ثنائية مزدوجة) بتسجيله 27 نقطة و12 متابعة، فيما سجل جوناثان 26 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وتستكمل اليوم منافسات دوري المجموعات، بإقامة ثلاث مباريات، تستهل الأول في الخامسة بتوقيت الإمارات، وتجمع تاميل الهندي أمام غوروغان الإيراني، وتتبع في الثامنة مساءً بقمةٍ كويتية تجمع كاظمة ومواطنه الكويت، على أن يستهل الرياضي اللبناني مشواره في العاشرة مساءً بلقاء فريق آستانا الكازاخستاني