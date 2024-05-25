مانشستر يونايتد يهزم مانشستر سيتي ويحرز لقب كأس الاتحاد

داوى مانشستر يونايتد جراحه وضمن مشاركته الموسم المقبل في مسابقة يوروبا ليغ بإحرازه لقب كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2016 والـ13 في تاريخه، بفوزه على جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 2-1 السبت في النهائي على ملعب "ويمبلي".

وبعدما بات أول فريق يحرز الدوري أربع مرات متتالية، كان سيتي مرشحاً كي يصبح أول من يحرز ثنائية الدوري والكأس لموسمين توالياً، لكن يونايتد فاجأه وثأر لخسارته نهائي العام الماضي 1-2، بتغلبه عليه بهدفين للشابين الأرجنتيني أليخاندو غارناتشو (30) وكوبي ماينو (39)، مقابل هدف للبلجيكي جيريمي دوكو (87).

وضمن يونايتد مشاركته في "يوروبا ليغ" بعدما كان خارج حسابات التأهل لإنهائه الدوري ثامناً.