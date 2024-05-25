مباشر.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق فريق الأهلي المصري مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي لمحاولة اقتناص اللقب رقم 12 في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد أن تعادلا الفريقان سلبا في رادس ذهابا.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن اللقب الثاني عشر، بعدما بلغ النهائي للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي)، طامحا إلى تتويج رابع خلال هذه المدة يبحث الترجي التونسي عن اللقب الخامس في تاريخه، كما يبحث الترجي عن إيقاف هيمنة الأهلي المصري والعودة الى بلاده باللقب الخامس.

وتقام المباراة التي تجمع الأهلي والترجي التونسي اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت مصر والسعودية وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وننقل خلال الأسطر التالية أهم استعدادات الفريقان قبل اللقاء ومجريات المباراة الهامة مباشرة لحظة بلحظة..