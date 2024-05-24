مانشستر يونايتد يصطدم بمانشستر سيتي.. موعد المباراة وتاريخ المواجهات

يتمنى المدرب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، تعزيز فرصه في تجنّب الإقالة وحجز مقعدٍ مؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وذلك من خلال فوزه بلقب مسابقة كأس إنجلترا السبت حيث يتواجه "الشياطين الحمر" مع الجار اللدود مانشستر سيتي الساعي لتحقيق ثنائية تاريخية غير مسبوقة بجمعه لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني توالياً.

ويستضيف ملعب ويمبلي الشهير الذي يتسع لحوالي 90 ألف متفرج ديربي مانشستر في نهائي يحبس أنفاس عشاق الكرة المستديرة في المدينة، ونجح العام الماضي فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في طريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية شملت الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وفرض فريق مانشستر سيتي نفسه كقوة ضاربة في إنجلترا، كما أظهر ذلك من خلال حصوله على لقب الدوري للموسم الرابع توالياً في سباق مع أرسنال حتى المرحلة الأخيرة الأسبوع الماضي.

احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري مع نهاية المنافسات (تلقى 14 هزيمة)، وهو أدنى مركز له منذ 1990 وأيام دوري الدرجة الأولى (انطلق الدوري الممتاز عام 1992)، كما فشل حتّى في اجتياز دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث احتل قاع الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أبرزها صحيفة "ذي غادريان"، أن يونايتد سيقيل تن هاغ حتى في حال الفوز باللقب، ما يعيد الى الأذهان ما حصل مع مواطنه لويس فان غال الذي خسر وظيفته في "أولد ترافورد" عام 2016 بعد يومين من الفوز على كريستال بالاس في نهائي الكأس.

وفي المقابل سحق سيتي المنافسة في الدوري، وهيمن على ستة ألقاب في سبع سنوات، وتفوّق رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا على أرسنال بنقطتين بعد فوزهم في آخر تسع مباريات، مما تركهم على شفا المزيد من التاريخ في ويمبلي في نهاية هذا الأسبوع.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا

تقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عند الساعة السادسة مساء في ملعب ويمبلي الشهير في أخر مباريات الموسم الإنجليزي لكرة القدم الأقوى عالمياً.

وعلى عكس التفوق الأخير للسيتي يتفوق مانشستر يونايتد على السيتي في تاريخ مواجهات الفريقين حيث التقيا من قبل في 192 مباراة نجح يونايتد في الفوز بـ 78 مباراة مقابل 61 فوز للسيتي وتعادل الفريقان في 53 مباراة، ونجح يونايتد في إحراز 273 هدفا مقابل 272 هدف للسيتي.