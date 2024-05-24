ريال مدريد يؤكد غياب تشواميني عن نهائي الأبطال

يغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني عن فريقه ريال مدريد الاسباني في مواجهة بوروسيا دورتموند الالماني في نهائي دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل، وفقا لما كشف مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي اليوم. لكنّ أنشيلوتي أبدى ثقته بمشاركة تشواميني (24 عامًا) مع منتخب بلاده في كأس أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل في ألمانيا.

وقال المدرب الايطالي في مؤتمره الصحافي إن تشواميني الذي تعرض مطلع هذا الشهر لكسر اجهاد في قدمه اليسرى "يقوم بتدريبات فردية، ولن يكون جاهزا للنهائي" الذي سيقام على ملعب ويمبلي في الأوّل من يونيو المقبل. وطمأن أنشيلوتي عشاق المنتخب الفرنسي قائلاً "أعتقد أنه سيكون جاهزًا لكأس أوروبا (14 يونيو-14 يوليو)، وأعتقد أنه قادر على الوصول الى الجهوزية المطلوبة".

ورغم إصابته، استُدعي تشواميني (31 مباراة دولية) ضمن قائمة تضم 25 لاعباً اختارهم ديدييه ديشان في 16 الشهر الحالي للمشاركة في نهائيات البطولة القارية. وتعرّض تشواميني للاصابة خلال مواجهة إياب نصف النهائي الابطال أمام بايرن ميونيخ الالماني، حيث ترك مكانه لمواطنه إدواردو كامافينغا في الدقيقة 70 (انتهى اللقاء بفوز الريال 2-1). وأعلن النادي الملكي في اليوم التالي أن لاعب الوسط يعاني من "كسر اجهاد في قدمه اليسرى"، من دون أن يحدد مدة غيابه. وكان تشواميني تعرض لإصابة مماثلة في أكتوبر 2023، وابتعد حينها عن الملاعب لمدة شهر ونصف.