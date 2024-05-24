الكشف عن موعد "خليجي 26" في الكويت

صدق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين "خليجي 26"، والمقررة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، بمقره في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش العديد من الموضوعات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.

وناقش المكتب إقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها ضمن رزنامة الاتحاد خلال الفترة من 24 سبتمبر 2024 إلى 25 أبريل 2025، حيث من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.

كما تم إقرار إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاماً والتي تستضيفها الكويت خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد ومن بينها إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات إضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية وبطولات خاصة بالفئات السنية.