أخبار سريعة..

كروس يعتزل بعد كأس أوروبا

أعلن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم توني كروس، أمس، أنه سيعتزل اللعب نهائياً عقب نهائيات كأس أوروبا المقررة في بلاده الصيف المقبل. وكتب كروس (34 عاماً) في بيان عاطفي على موقع «إنستغرام»: «مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا.. كما قلت دائماً، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك»، مؤكداً أن طموحه كان دائماً «إنهاء الموسم بأفضل مستوى».

وتوّج كروس بلقب الأبطال خمس مرات بينها أربعة مع النادي الملكي وواحد مع بايرن ميونيخ.

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