مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي "غامض"

أثار الإسباني بيب غوارديولا الشكوك حول مستقبله طويل الأمد مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قاده أمس الأحد إلى لقب رابع توالياً في "البرمييرليغ"، في إنجاز غير مسبوق، مقرّاً أنه من الصعب ايجاد الحافز بعد تحقيق نجاح بهذا الحجم.

وبفوزه على ضيفه وست هام 3-1، ضمن الفريق اللقب السادس في سبع سنوات تحت اشراف المدرّب الكاتالوني الفذّ الذي رفعه إلى مستوى مختلف منذ قدومه.

يتفوّق عليه فقط السير أليكس فيرغوسون المتوّج 13 مرّة خلال فترته الرائعة مع مانشستر يونايتد.

وأصبح سيتي في 2019 أوّل فريق يحرز ثلاثية محليّة في موسم واحد: البرمييرليغ، كأس الاتحاد وكأس الرابطة، والموسم الماضي سار على خطى جاره اللدود يونايتد، عندما حقق ثلاثية دوري أبطال أوروبا (للمرّة الأولى في تاريخه)، برميرليغ وكأس الاتحاد.

وبات سيتي الآن أوّل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز اللقب أربع مرّات توالياً، متخطياً انجازات ليفربول ومانشستر يونايتد في حقبات سابقة.

الأسبوع المقبل، يسعى إلى أن يصبح أول فريق إنكليزي يحرز ثنائية الدوري-الكأس في موسمين توالياً، عندما يواجه يونايتد على ملعب ويمبلي في نهائي الكأس.

ويرتبط غوارديولا (53 عاماً)، بعقد في ملعب الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن مستقبله لا يبدو واضحاً.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "الحقيقة اني أقرب إلى الرحيل من البقاء. هي ثماني سنوات وستصبح تسع سنوات".

وتابع مدرّب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "أشعر الآن بأني أريد البقاء الموسم المقبل. تحدّثنا مع النادي، لدينا الوقت للحديث الموسم المقبل لأنه يجب أن أرى اللاعبين أيضاً (لأرى) ما إذا كانوا يريدون اللحاق بي، اللحاق بنا، لعدّة أسباب. سأبقى، وخلال الموسم سنتحدّث عندما يكون الهدوء سائداً".

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، تطرّق بيب عمّا إذا كان هناك من انجازات متبقية لتحقيقها في الكرة الإنكليزية، فهزّ كتفيه قائلاً "كان لدي هذا الشعور الموسم الماضي".

وتابع "عندما فزنا في اسطنبول (نهائي دوري أبطال أوروبا)، قلت انتهى الأمر، ماذا أفعل هنا؟ لقد انتهى الأمر، لم يبق أي شيء".

وأضاف المدرب الذي قاد برشلونة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني ثلاث مرات "لكن لدي عقد، أنا هنا ولا زلت استمتع. في بعض الأحيان أعاني من التعب قليلاً، لكني أحب لحظات أخرى وأقول حسناً، نحن هنا".

أردف المدرب المحنّك "بدأنا نفوز في المباريات، نلعب جيداً، لاعبون مختلفون، لاعبون جدد، وبدأت أفكّر. لم يحرز أي فريق أربعة ألقاب متتالية، لم لا نحاول؟ والآن أشعر بأن هذا الأمر حصل. ماذا بعد ذلك؟ لا أعرف الآن".

وعن الموسم المقبل، قال "لا أعرف منذ الآن ما هو الحافز في الموسم المقبل، لأنه من الصعب ايجاده عندما تحقق كلّ شيء".

غوارديولا الذي قال انه يستمتع بانتصار آخر في البرميرليغ، قال "عندما انتقلت إلى هنا لو قال أحدهم اني سأفوز بستة القاب في الدوري خلال سبعة مواسم، لقلت له انه مجنون، لا مجال لذلك".