الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

فاز فريق الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون مقابل في لقاء العودة الذي أقيم في استاد القاهرة وسط آلاف المشجعين في ملعب المباراة، ليتوج باللقب عقب التعادل في مجموع المباراتين 2-2

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 قبل أن يكتفي بهدف في مباراة العودة ليتوج باللقب طبقا لنظام البطولة الحالي، وليتوج الفريق بقلبه الثاني في البطولة بعد أن كان قد نجح في الفوز بها عام 2019.

ويدين العملاق المصري بتتويجه الى نجمه أحمد حمدي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (23).

واستفاد فريق "القلعة البيضاء" من قاعدة التسجيل خارج أرضه بعدما خسر 1-2 ذهاباً على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمالي شرق المغرب) الاحد الماضي.

وهذا اللقب الثاني للزمالك بعد عام 2019 عندما تغلب على نهضة بركان بالذات، وحرم الأخير من اللقب الثالث بعد 2020 و2022.