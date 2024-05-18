برشلونة يتجه لإقالة المدرب تشافي

يتجه برشلونة لإقالة مدربه تشافي هرنانديز بعد أسابيع من قراره العودة عن نيته الرحيل في نهاية الموسم الحالي، حسب ما كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس.

وقالت إذاعة «راك 1» الكاتالونية، إن رئيس النادي خوان لابورتا قرر إقالة تشافي والبحث عن مدرب جديد، وذلك بسبب تصريحات تشافي قبل مباراة ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني التي فاز فيها برشلونة أول من أمس 2-صفر.

وكان تشافي قال إن النادي يعاني صعوبات مالية تجعل الفريق أقل تنافسية مقارنة بغريمه ريال مدريد، وإن على الجماهير عدم رفع سقف طموحاتها عالياً في الموسم المقبل، وهو ما أغضب بشدة لابورتا ليقرر عدم الإبقاء على المدرب.