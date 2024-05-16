يوفنتوس ينهي صيام 3 أعوام عن البطولات ويفوز بكأس إيطاليا

توّج فريق يوفنتوس بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه بفوزه على أتالانتا 1-0 في المباراة التي اقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

ويُدين يوفنتوس بفوزه للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، معزّزاً الرقم التاريخي لناديه الذي ابتعد بفارق ستة ألقاب عن روما الثاني.

كما أنقذ فريق "السيدة العجوز" بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري موسمه بعد عدم الفوز بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً، وحقق انتصاره الأوّل بعد سلسلةٍ من ست مبارياتٍ لم يذق فيها طعم الفوز مقابل تعادل خمس مرات.

وأنهى يوفنتوس صياماً عن الألقاب دام ثلاثة أعوام في ظل عودةٍ قويةٍ للغريمين إنتر وميلان كما نابولي.

في المقابل، حُرِم أتالانتا الذي سيواجه باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 22 مايو على ملعب في "أفيفا" في العاصمة الإيرلندية دبلن، من تحقيق أوّل لقب له منذ ستة عقود.

ولم يتوّج أتالانتا منذ تأسيسه قبل 116 عاماً سوى بلقب كأس إيطاليا عام 1963 في المسابقات المحلية التي تُشارك فيها أندية النخبة.

ويسعى الفريق للتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً، إذ يحتل المركز الخامس راهناً في الدوري بـ63 نقطة وله مباراة ناقصة، قبل مرحلتين على ختام البطولة.