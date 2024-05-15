بايرن ميونخ يحاول إقناع توخيل بالعدول عن قرار رحيله

ترددت أنباء قوية أن مسؤولي بايرن ميونخ يحاولون إقناع توماس توخيل المدير الفني للفريق، بالتراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد تعثر محاولات التعاقد مع مدرب آخر لخلافته. وذكرت صحيفة" بيلد" ومجلة "كيكر" وشبكة "سكاي تي في" اليوم أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي يتفاوضان مع توخيل. ونشرت " بيلد" أيضا صورة لوكيل أعمال توخيل " لأولاف مينكينج "في مقر النادي البافاري.

وكان توخيل الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 2021 حل مكان يوليان ناجلسمان في بايرن ميونخ منذ مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025. ولكن بعد تراجع النتائج تم الاتفاق بشكل متبادل بين الإدارة وتوخيل في فبراير الماضي على الرحيل بنهاية الموسم، بعد فشل بايرن ميونخ في التتويج بأي لقب لأول مرة منذ عام 2012.

ولم ينجح مسؤولو بايرن في إيجاد بديل لتوخيل بعدما فضل أبرز المرشحين مثل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ورالف رانجنيك ،مدرب النمسا، وناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، الاستمرار في مناصبهم الحالية. وكان توخيل وإدارة بايرن ميونخ أكدا أن الاتفاق على رحيله لا يزال نافذا، ولكن شبكة" سكاي تي في " ذكرت أن توخيل يرحب بالاستمرار.