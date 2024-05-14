180 دقيقة تفصل مانشستر سيتي عن التتويج بالدوري الإنجليزي

يحتاج فريق مانشستر سيتي إلى تجاوز الـ180 دقيقة المتبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنجاح من أجل ضمان تتويجه باللقب الرابع توالياً والعاشر في تاريخه.

ويتصدر نادي أرسنال ترتيب الدوري، مؤقتاً برصيد 86 نقطة، بعد فوزه أول من أمس على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد على ملعب «أولد ترافورد» ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة).

ويتبقى لفريق أرسنال مباراة واحدة يخوضها أمام إيفرتون، صاحب المركز الـ15، في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما يأتي مانشستر سيتي ثانياً برصيد 85 نقطة، بعد فوزه يوم السبت الماضي، على فولهام برباعية نظيفة، وتتبقى له مباراتان، الأولى أمام توتنهام اليوم، وهي مؤجلة من الجولة الـ34، ثم مع وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة.

ويضمن فوز مانشستر سيتي في المباراتين المقبلتين، له التتويج باللقب، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة لأرسنال، في حين قد تفتح أي نتيجة أخرى المجال أمام منافسه لمطاردة حلمه في الجولة الأخيرة التي سيلتقي فيها إيفرتون.

وتُعد مباراة توتنهام اليوم المحطة الأصعب في مسيرة مانشستر سيتي نحو الحفاظ على لقبه، في ظل تمسك منافسه بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بآماله في الصعود إلى المربع الذهبي، ومن ثم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علماً بأن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بالتعادل 3-3.

يُذكر أنه سيتم في حال التساوي في عدد النقاط، اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يتفوق فيه أرسنال حالياً بثلاثة أهداف، ثم إلى الأكثر تسجيلاً للأهداف، وأخيراً المواجهات المباشرة.

من جانبه، اعتبر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه يقف على بُعد خطوتين من دخول التاريخ.