9 بدلاء من ريال مدريد يسحقون غرناطة في الدوري الإسباني

سحق بدلاء ريال مدريد البطل مضيفه غرناطة وصيف القاع والذي كان هبط حتى قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-0، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي ابراهيم دياس (49 و58).

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدما بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبات مهددا بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسييداد الإثنين.

واجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد أسبوع من تتويجه بلقب "الليغا" للمرة الـ 36 في مسيرته و3 أيام من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الالماني في الأول من حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي الشهير.

ورغم جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنجليزي جود بيلينغهام والاوروغوياني فيدي فالفيردي، لم يترك ريال اي فسحة أمل للنادي الاندلسي الذي هبط رسمياً إلى الثانية.

وخاض ريال الذي عاد للدفاع عن عرينه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب دام 9 أشهر للإصابة، مباراته الـ 29 توالياً من دون خسارة، وهو رقم قياسي لموسم واحد، على أن يحتفل مع جماهيره الأحد باللقب في شوارع العاصمة الإسبانية.