محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة عصيبة عاشها جمهور ليفربول واللاعب تسببت في ضياع حلم المنافسة على الدوري الأوروبي إضافة إلى ضياع صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما عاد اللاعب المتوهج إلى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام توتنهام ليقود فريقه إلى الفوز 4-2.

وحقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض على توتنهام، وذلك بعدما سجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 16 وصنع هدفين آخرين لأندي روبرتسون وهارفي إليوت.

وطبقا لشكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في ثلاثة مواسم متتالية.

وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح أيضا ثاني لاعب بعد نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، يسجل 10 أهداف على الأقل ويصنع 10 أهداف على الأقل في خمسة مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل اللاعب بذلك إنجازاته في الدوري الإنجليزي.

وبالرغم من الحديث المستمر الفترة الأخيرة عن هبوط مستوى صلاح، إلا أنه سجل 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي، حتى الان.