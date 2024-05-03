جماهير ريال مدريد تتهم الاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى بايرن ميونيخ

اتهمت جماهير ريال مدريد المسؤولين عن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بالتحيز، بعدما نشر فيديو لموقعة الفريق الملكي مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا التي تعود إلى عام 2012 وخسرها الريال بركلات الترجيح.

وقال المشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن حساب دوري الأبطال تقصد العودة إلى تلك المباراة في هذا التوقيت الذي يفترض أن يشهد مباراة الإياب بين الريال والبايرن في الـ8 من مايو الجاري ضمن نصف نهائي المسابقة نفسها (الذهاب 2-2 في ميونيخ)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول توفير مبدأ الحياد قبل الموقعة المرتقبة بين الطرفين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن مواجهتي ريال مدريد وبايرن ميونيخ في 2012 أسفرتا عن فوز البايرن ذهابا في ملعبه 2-1، قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها على أرض ريال مدريد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي خسرها المدريدي 1-3.