الحل في جيوب المشجعين.. 5 يورو من كل برشلوني لضم أفضل لاعب

يعاني برشلونة أزمة اقتصادية صعبة تهدد خططه المستقبلية في شراء لاعبين ما يدفعه إلى اللجوء لحلول اضطرارية ببيع عدد من نجومه قبل انطلاق الموسم المقبل وتخفيض رواتب اللاعبين الأمر الذي يهدد إمكانية حصل "الفريق الكاتالوني" على ألقاب في الموسم المقبل ما لم يتخذ إجراءات بقيادة رئيس النادي خوان لابورتا.

ومن بين الحلول الاقتصادية، قدم صحافيان مواليان لنادي برشلونة هما جوتا جوردي ولويس كاراسكو اقتراحا لساعدة "البلوغرانا"، فقال الأول عبر برنامج "الشيرينغيتو": "إذا ساهم كل مشجع لبرشلونة بمبلغ 5 يورو، سنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب نريده".

ومن جهته، أكد كاراسكو أن وكالته قدمت للنادي عرضا شبيها بالفعل تجري دراسته بين أروقة برشلونة.

ودخلت الجماهير الكاتالونية في نقاشات طويلة، اختلفوا خلالها حول الحلول المناسبة لأزمة النادي الاقتصادية، فالبعض أيد فكرة التبرع للنادي فيما آخرون حملوا الإدارة مسؤولية ما يجري للنادي وأنه من واجبها إيجاد الحلول وليس عبر المشجعين.