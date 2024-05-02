الألمانية سابرينا أول مدربة في تاريخ فرق الرجال

أصبحت سابرينا ويتمان، أول مدربة في تاريخ فرق الرجال بكرة القدم الألمانية، وذلك بعد تعيينها كمدربة مؤقتة لفريق إنجلوشتات في دوري الدرجة الثالثة.

وستحل ويتمان محل مايكل كولنر حتى نهاية الموسم الجاري، وسبق لها تدريب فريق إنجلوشتات لأقل من 19 عاما.

وقالت ويتمان: «لا يوجد مكان آخر أود أن أبدأ فيه مسيرتي التدريبية أفضل من إنجلوشتات، أنه أمر خاص بالنسبة لي، وأنه ناد مدينتي، لقد بدأت هنا منذ 19 عاما، كنت لاعبة وأتخذت هنا أولى خطواتي في التدريب».

وفي العام الماضي، أصبحت ماري لويس إيتا، أول مدربة مساعدة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) وذلك حينما تولت ذلك الدور في يونيون برلين، لكن حتى الآن لم تتول أي إمراة منصب المدربة في أي فريق بالدوريات المحترفة في ألمانيا.

وقال ديتمار بيرسدورفر، المدير الرياضي بالنادي: «سابرينا ويتمان تعلم نادينا جيدا أكثر من أي شخص آخر.و كمدربة لفريقنا الناجج أقل من 19 عاما، تطورت كثيرا في السنوات الماضية، على المستويين الشخصي والمهني، وتحظى باحترام كبير لدى الجميع في النادي».

ولم يتضح بعد فيما إذا كانت ويتمان ستتولى المنصب بشكل دائم الموسم المقبل، فيما يحتل إنجلوشتات حاليا المركز الحادي عشر في الدرجة الثالثة، وهي الأدنى في الدوريات المحترفة".

