الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد ينجو من كمين شيفيلد

انتفض مانشستر يونايتد بهدفين في أربع دقائق في أواخر المباراة ليهزم ضيفه شيفيلد يونايتد 4-2، وتقدم يونايتد الذي وضع حدا لسلسلة من أربع مباريات من دون فوز في "بريميرليغ" للمركز السادس برصيد 53 نقطة متقدما بفارق 3 عن نيوكاسل السابع الذي سقط امام مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين فيما يقبع شيفيلد في المركز الاخير بـ 16 نقطة.

سجّل رباعية "الشياطين الحمر" هاري ماغواير (42) والبرتغالي برونو فرنانديش (61 من ركلة جزاء و81) والدنماركي راسموس هويلوند (85)، مقابل جايدن بوغل (37) والتشيلي بن بريريتون دياس (50) لشيفيلد. وكان يونايتد تأهل بشق الانفس الى نهائي كأس إنجلترا لمواجهة جاره سيتي إثر فوزه على كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح، وعلى ملعب سيلهيرست بارك، مُني نيوكاسل بخسارة أولى بعد اربع مباريات من دون هزيمة على يد كريستال بالاس الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ 39 نقطة.

وسجّل هدفي كريستال بالاس الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (55 و88)، وتغلب بورنموث على مضيفه ولفرهامبتون بهدف الغاني انطوان سيمينيو (37)، ليرفع رصيده الى 45 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد ولفرهابتون عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر، وأكمل بورنموث اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المجري ميلوس كيركيش في الدقيقة 79.