معلومة صادمة عن أزمة "عين الصقر" في الدوري الإسباني.. برشلونة السبب! (فيديو)

دافعت وسائل الإعلام الموالية لنادي ريال مدريد عن فوز "الفريق الملكي" على الغريم التقليدي برشلونة في "الكلاسيكو" 3-2 والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الأزمة الكبيرة التي رافقت المباراة من خلال "الهدف الشبح" غير المحتسب لبرشلونة رغم تجاوز كرة مهاجم "البارسا" لامين يامال خط المرمى قبل أن يخرجها الحارس الأوكراني لونين وسط حالة ذهول المراقبين.

حتى تقنية الفيديو حسمت الأمر 😳



كرة برشلونة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها! ✅pic.twitter.com/omclh3PvZR — GOAL Arabia (@GoalAR) April 22, 2024

وذكر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنغيتو" على منصة "إكس" معلومة صادمة عن أزمة "عين الصقر" في رابطة الدوري الإسباني، موضحاً أنه عندما تم التصويت على قرار تطبيق تقنية "عين الصقر" في الدوري الإسباني صوّت ريال مدريد بالموافقة عليها، في حين دعم برشلونة قرار رابطة "الليغا" بعدم تطبيق التقنية محلياً لعدم الحاجة إليها.

يذكر أن تقنية خط المرمى مطبقة في الدوريات الأوروبية الكبرى الأربعة باستثناء الدوري الإسباني الذي لم يطبقها بداعي أنها تكلفتها عالية مكتفياً بقرارات التحكيم وتقنية الفيديو "الفار" حلاً بديلاً لتحديد إذا كانت الكرات قد تجاوزت خط المرمى من عدمه.