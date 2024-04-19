الاتحاد الألماني يجدد عقد ناغلسمان حتى مونديال 2026



جدد مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان عقده على رأس الجهاز الفني لـ"دي مانشافت" حتى مونديال 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما اعلن الاتحاد الالماني للعبة الجمعة، ليضع حدا للشائعات التي تحدثت عن امكانية العودة الى تدريب احد الاندية.

وقال ناغلسمان الذي استلم تدريب المنتخب الالماني بعد ستة اشهر من إقالته بطريقة مفاجئة من تدريب بايرن ميونيخ في اذار/مارس 2023: "إنه قرار نابع من القلب. انه فخر كبير الاشراف على المنتخب الوطني".

وأضاف المدرب الشاب البالغ من العمر 36 عاما والذي كان عقده سينتهي بعد كأس اوروبا المقررة في المانيا من 14 يونيو الى 14 سبتمبر المقبلين "نأمل ان نحصد النجاح في كأس اوروبا التي ننتظرها على أحّر من الجمر بفضل مجموعة من افضل اللاعبين في البلاد. بعد ذلك، سنواجه انا وجهازي الفني التحدي المتمثل بكأس العالم".

في المقابل، جدد الاتحاد الالماني ايضا عقد المدير الرياضي رودي فولر حتى مونديال 2026.

وقال رئيس الاتحاد الالماني برند نويندورف إن قرار ناغلسمان بالاستمرار مع المنتخب الوطني "رسالة قوية"، في حين اعتبر رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الالماني بان الاخير كان "مقتنعا تماما" بضرورة استمرار ناغلسمان الى ما بعد كأس اوروبا.

واستلم ناغلسمان مهمة تدريب المنتخب في سبتمبر الماضي وبدأت النتائج تتحسن اعتبارا من مارس الماضي خلال النافذة الدولية بانتصارين لافتين على فرنسا 2-0 وعلى هولندا 2-1 وديا بعد قيامه بتجديد دماء المنتخب بالاضافة الى استدعاء لاعب الوسط المؤثر توني كروس.

ويفتتح المنتخب الالماني مشواره في النهائيات القارية بمواجهة اسكتلندا في ميونيخ في 14 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضا سويسرا والمجر.

وارتبط اسم ناغلسمان بالعديد من الاندية في الاونة الاخيرة حتى ان مجلس ادارة بايرن ميونيخ الجديد دخل في مفاوضات مع مدير اعماله للعودة الى الاشراف على النادي البافاري.

ولم يفز المنتخب الالماني باللقب القاري منذ تتويجه عام 1996، كما انه خرج بخفي حنين من النسختين الاخيرتين لكأس العالم في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 من الدور الاول.