تخطى كاسياس.. رقم قياسي لحارس بايرن ميونيخ نوير

حفر مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا عبر المواجهة التي فاز فيها النادي البافاري على ضيفه ارسنال 1 /صفر مساء الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نوير رقما قياسيا جديدا بخوضه 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا دون أن تهتز شباكه ليتخطى إنجاز الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس، وينفرد بالرقم القياسي في الحفاظ على نظافة الشباك في البطولة القارية.

وتفوق نوير بفارق مباراة واحدة على كاسياس الذي خاض 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا من بينها 57 مباراة لم تهتز خلالها شباكه.

ويحل الحارس الإيطالي الأسطورة جيانلويجي بوفون في المركز الثالث بالقائمة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 52 مباراة.

وتضم قائمة حراس المرمى العشرة الأوائل في الحفاظ على نظافة شباكهم في دوري الأبطال، أيضا الحارسين الألمانيين أوليفر كان ومارك أندري تير شتيجن.

وحافظ كان الحارس السابق لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ على شباكه نظيفة 34 مرة خلال 103 ثلاث مباريات خاضها بالبطولة القارية مقابل حفاظ تير شتيجن حارس برشلونة على شباكه نظيفة 32 مرة خلال 84 مباراة أوروبية.