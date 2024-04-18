أخبار سريعة..

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إنييستا ينتصر قانونياً على مصلحة الضرائب الإسبانية
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب نادي الإمارات، الإسباني أندريس إنييستا، حصل على حكم قضائي لصالحه ضد مصلحة الضرائب الإسبانية. وقالت صحيفة «سبورت»: «إن إنييستا حصل على قرار من محكمة إسبانية يؤكد عدم حاجته إلى دفع أربعة ملايين يورو، طالبته بها مصلحة الضرائب المحلية في الفترة الماضية».
وأضافت الصحيفة: «أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق فاز في مباراته ضد وزارة الخزانة، وسيتجنب دفع الغرامة الباهظة».
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