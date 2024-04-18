أخبار سريعة..

إنييستا ينتصر قانونياً على مصلحة الضرائب الإسبانية

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب نادي الإمارات، الإسباني أندريس إنييستا، حصل على حكم قضائي لصالحه ضد مصلحة الضرائب الإسبانية. وقالت صحيفة «سبورت»: «إن إنييستا حصل على قرار من محكمة إسبانية يؤكد عدم حاجته إلى دفع أربعة ملايين يورو، طالبته بها مصلحة الضرائب المحلية في الفترة الماضية».

وأضافت الصحيفة: «أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق فاز في مباراته ضد وزارة الخزانة، وسيتجنب دفع الغرامة الباهظة».

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