أرسنال يودع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ

بلغ بايرن ميونيخ الالماني الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي في ميونيخ بإياب الدور ربع النهائي، وسجل يوزوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 وكان كافيا لبلوغه دور الاربعة بعدما عاد بتعادل ثمين 2-2 ذهابا في لندن.

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب وريال مدريد الاسباني، وازدادت أزمة فريق أرسنال الإنجليزي الذي خسر صدارة الدوري الإنجليزي الإسبوع الماضي وودع دوري أبطال أوروبا كما خسر فرصته في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وصعد الفريق البافاري إلى الدور نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2020 عندما توج باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعتبر المسابقة الأمل الوحيد لبايرن ميونيخ في إنقاذ موسمه بعد أن تنازل عن بطولة المانيا لصالح باير ليفركوزن بعد سيطرته عليه في المواسم الـ11 الاخيرة وخرج باكرا من مسابقة الكأس المحلية.

واضطر مدرب بايرن ميونيخ توماس توخل الى اجراء تعديلين على تشكيلة مباراة الذهاب فاشرك البرتغالي رافايل غيريرو بدلا من سيرج غنابري المصاب في مركز الجناح الايسر، والمدافع المغربي نصير مزرواي بدلا من الكندي الفونسو ديفيس الموقوف.

وفي المقابل، أجرى مدرب أرسنال الاسباني ميكل ارتيتا تبديلا واحدا بإشراكه الظهير الياباني تاكيهيرو توميياسو بدلا من البولندي ياكوب كيفيور.