لاعب ليفربول السابق يرفض السفر مع الفريق فترض للإيقاف حتى نهاية الموسم !

أوقف فيردر بريمن صاحب المركز الـ12 في الدوري الألماني لكرة القدم، لاعبه الدولي الغيني نابي كيتا حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب رفضه السفر لمواجهة باير ليفركوزن الأحد الماضي.

وأوضح المدير الرياضي لبريمن، كليمنس فريتس، في بيان أن "سلوك نابي بالنسبة لنا كنادٍ غير مقبول. بتصرفه، خذل فريقه في موقف صعب رياضيا وشخصيا. ووضع نفسه فوق الفريق. لن نسمح بأن يمر هذا الأمر".

وأضاف "هذا الإجراء لا يمكن تجاوزه"، مشيرا إلى أن التركيز يجب أن يكون على "الجدول الزمني والفريق" الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، بفارق خمس نقاط عن ماينتس، صاحب المركز الـ16 المهدد بالهبوط.

ووفقا لنادي بريمن، فقد رفض كيتا السفر مع الفريق إلى ليفركوزن، بعد أن علم أنه لن يكون أساسيا في المباراة أمام باير ليفركوزن، وقرر "العودة إلى منزله والابتعاد عن المباراة" التي انتهت بخسارة بريمن بخماسية نظيفة.

ونشر كيتا عبر حسابه على "إنستغرام" أمس الاثنين: "منذ بداية مسيرتي، في كل مكان مررت به، لم أواجه أية مشكلة انضباطية وحاولت دائما أن أكون مثلا يحتذى به. لذلك لن أقبل بأن يأتي أحد ويشوه هذه الصورة".

وكان اللاعب الغيني البالغ 29 عاما، انضم إلى فيردر بريمن في صيف عام 2023، بعدما لعب مع ليفربول الإنجليزي لخمسة مواسم متتالية. وبعد إصابته في النصف الأول من الموسم الحالي، ومشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية مطلع عام 2024، لعب كيتا خمس مباريات فقط مع بريمن.