دوري أبطال أوروبا: «أم المعارك» بين سيتي وريال

يخوض مانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب وريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14 مرة) «أم المعارك» ضمن إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الاربعاء على ملعب الاتحاد، فيما يجد بايرن ميونيخ الالماني نفسه مطالبا بتخطي عقبة ضيفه أرسنال الانجليزي في سعيه لإنقاذ موسمه.

على ملعب الاتحاد في مانشستر، ستكون المواجهة اشبه بنهائي، بعد ان تعادل الفريقان 3-3 في قمة نارية ذهابا بملعب «سانتياغو برنبايو» حيث تبقى كل الاحتمالات واردة ايابا، بما فيها اللجوء الى شوطين اضافيين او لاحتكام الى ركلات الترجيح، طالما انّ الفريقين يقدمان مستوى رفيعا ومتقاربا.

وكان فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا قلب تأخره 1-2 الى تقدم 3-2 في لقاء الذهاب، قبل أن ينقذ الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة «على الطاير» قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

ولا شك انّ المهمة لن تكون سهلة لرجال الايطالي كارلو أنشيلوتي ضد الفريق الانجليزي الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في مايو 2022 في إياب نصف النهائي.

كما انّه لم يخسر على ارضه في المسابقة منذ 30 مباراة، اي منذ العام 2018، كما لم يخسر على ارضه في 41 مباراة في مختلف المسابقات منذ نوفمبر 2022.