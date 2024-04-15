الدوري الإنجليزي.. سيتي يعود للصدارة وأرسنال وليفربول يتراجعان

بخسارة كل من أرسنال، وليفربول أمام أستون فيلا، وكريستال بالاس، 0-2، و0-1، على الترتيب أمس الأحد، وفوز مانشستر سيتي على لوتون تاون 5-1، أول أمس السبت، تصدر السيتي سباق الصدارة للدوري الإنجليزي، في رحلة البحث عن اللقب الرابع على التوالي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 71 نقطة ثانيا، ومثلهم لليفربول ثالثا بفارق الأهداف لصالح أرسنال.

ومع ختام مباريات الجولة 33 لثلاثي الصدارة أصبح لكل من الفرق الثلاثة 6 مباريات متبقية في المسابقة، قبل الختام.

وينتظر السيتي المتصدر أن يلتقي كلا من برايتون، ونوتنجهام، وولفرهامبتون، وفولهام، وتوتنهام، ووست هام.

فيما ينتظر أرسنال مواجهات مع كل من، ولفرهامبتون، وتشيلسي، وتوتنهام، وبورنموث، ومانشستر يونايتد، وايفرتون، وليفربول مع كل من، فولهام، وايفرتون، ووست هام، وتوتنهام، وأستون فيلا، وولفرهامبتون.

وقال الإسباني مايكل ارتيتا مدرب فريق أرسنال في تصريحات عقب الخسارة أمام أستون فيلا «ما نراه الآن هو الواقع، لقد خسرنا المباراة، وهو أمر متوقع في كرة القدم، علينا الاستمرار في عملنا، والرد مجددا بالعودة إلى الفوز».

وأضاف «ما حدث اختبار كبير للفريق، من أجل العودة مجددا إلى الانتصارات، هذا هو هدفنا وعلينا تحقيقه خلال الفترة المقبلة».

في المقابل أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لم يكن محظوظا في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس، حيث لم يتمكن من التسجيل وهز الشباك.

وأضاف كلوب «خسرنا 3 نقاط مهمة في مشوار المسابقة، كنا نتحدث عن الفوز، وأهميته بالنسبة لنا، لكن كرة القدم، تأتي دائما بعكس التوقعات».

