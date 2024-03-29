صدمة جديدة لنجم منتخب إيطاليا.. انتهك قوانين إنجلترا 50 مرة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه وجه اتهامات إلى ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب إيطاليا إثر انتهاكات مزعومة لقوانين المراهنات، بعد انتقاله إلى الفريق المنافس في الدوري الممتاز

ويقضي الإيطالي الدولي تونالي (23 عاماً) عقوبة الإيقاف عشرة أشهر، إذ تلقى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الإيقاف 18 شهراً من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب انتهاك قوانين المراهنات عندما كان لاعباً في صفوف فريق ميلان، وتقرر استبدال ثمانية منها بدورات علاجية من إدمان القمار، بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

قال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "هناك مزاعم بأن لاعب وسط نيوكاسل انتهك المادة إي 8 من قوانين الاتحاد 50 مرة، بالمراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة ما بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023".

وأضاف "ساندرو تونالي أمامه مهلة حتى الخامس من أبريل 2024 للرد".

وكان نيوكاسل قد تعاقد مع تونالي في يوليو 2023 في صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 70 مليون يورو (75.57 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.

وذكر نيوكاسل في بيان أصدره: "يواصل ساندرو الامتثال التام للتحقيقات، وله الدعم التام من النادي".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويستضيف ويست هام يونايتد يوم السبت.