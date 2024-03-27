ليفاندوفسكي يثير القلق في برشلونة قبل مباراة الدوري الإسباني

تسود حالة من القلق لدى جمهور برشلونة حول موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من المشاركة مع البلوغرانا خلال لقاء لاس بالماس المقبل في الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق برشلونة ضد لاس بالماس ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني، في مساء السبت الموافق المقبل، وتم ملاحظة أن المهاجم البولندي يضع يده على فخذه في أكثر من لقطة خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، التي انتهت لصالح بولندا بحسم تأهله إلى يورو 2024.

وأكدت صحف إسبانية أن إصابة اللاعب ليست مقلقة، خاصة وأن ليفاندوفسكي أكمل مباراة منتخب بلاده حتى نهايتها، إلا أن أطباء منتخب بولندا قاموا بوضع الثلج على المنطقة التي اشتكى منها المهاجم قبل بداية الوقت الإضافي، كما تعرض لضربة على قدمه في بداية الشوط الثاني اشتكى منها لفترة طويلة.

لتصبح بذلك مشاركة المهاجم البولندي أمام لاس بالماس محل شك، خاصة وأن ليفاندوفسكي سيكون في حاجة للتأكد من جاهزيته قبل مواجهة برشلونة الحاسمة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوصافة، برصيد 64 نقطة جمعها النادي الكتالوني من خوض 29 مباراة حتى الآن.