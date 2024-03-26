عمان تعبر أجواء ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب عُمان على مضيفه منتخب ماليزيا 2 / صفر اليوم الثلاثاء على ملعب بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقدم عمر المالكي بهدف لعمان من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للشوط الأول ثم أضاف محمد الغافري الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، انتصارا كاسحا لمنتخب قرغيزستان على ضيفه منتخب تايوان 5 /1 على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك.

وتقمص جويل كوجو دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب قرغيزستان في الدقائق 17 و38 و45.

وتكفل كريستيان براوزمان وكيمي ميرك بتسجيل الهدفين الأخرين لمنتخب قرغيزستان في الدقيقتين 79 و90 فيم أحرز وو ين-شو الهدف الوحيد لتايوان في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وتتصدر قرغيزستان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام عُمان، مقابل 6 نقاط لماليزيا، في حين بقي رصيد تايوان خالياً من النقاط.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.