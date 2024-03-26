تطور جديد في حالة أحمد رفعت.. ضربات القلب تعيد القلق على لاعب "الفراعنة"

أكدت وسائل إعلام مصرية أنه حدثت تطورات جديدة بالنسبة إلى الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

وقال موقع "فيلغول إنه في الوقت الذي كانت تتحسن فيه حالة لاعب مودرن فيوتشر في الحسن صحيا بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، تم تأجيل خروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية وسفره لاستكمال العلاج في القاهرة.

وأوضح: "استفاق رفعت بشكل كامل وتناول الطعام وتحدث مع عائلته، وتمكن رفعت من التحرك لمدة 10 دقائق، لكن تم تأجيل قرار نقله إلى القاهرة خلال 48 ساعة".

وتابع: "تحسنت حالة رفعت وفقا لحديث أحمد عيد طبيب مودرن فيوتشر بدأ اللاعب في التنفس بشكل طبيعي دون أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل، حيث كان من المقرر أن يغادر رفعت مستشفى زمزم بالإسكندرية الإثنين في سيارة إسعاف مجهزة تم توفيرها من جانب ناديه مودرن فيوتشر".

واختتم: "خضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة قبل مغادرته المستشفى إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ولكن اللاعب عانى من تسارع ضربات القلب، ليتم تأجيل خروجه واستمراره تحت الملاحظة".