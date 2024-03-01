أين يمكن الحصول على تذاكر مباراة العين والنصر السعودي بقيادة رونالدو؟

اضطرت شركة نادي العين للاستثمار إلى طرح تذاكر مباراة العين وضيفه النصر السعودي بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والمقررة الاثنين المقبل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب تكدس المئات من الجماهير في المتجر الرسمي في استاد هزاع بن زايد.

وقال المنظمون عبر مكبرات الصوت إنه "سيعاد طرح تذاكر المباراة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وأنه لن يتم بيع التذاكر عبر الطريقة اليدوية".

وسيكون بمقدور الجماهير الحصول على التذاكر عبر موقع "بلاتينيوم ليست" المتخصص في بيع تذاكر الفعاليات الرياضية والترفيهية في الإمارات وبعض الدول الخليجية.

ويشهد موقع "بلاتينيوم ليست" حالياً ضغطاً من قبل الجماهير للحصول على التذاكر ما فرض على القائمين عليه العمل بنظام الصف الالكتروني على غرار الطريقة التي اتبعها الاتحاد الدولي خلال بيع تذاكر كأس العالم في قطر 2022.