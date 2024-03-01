موعد وصول النصر السعودي بقيادة رونالدو إلى مدينة العين

علمت "الإمارات اليوم" أن شركة نادي العين لكرة القدم تلقت اخطاراً رسمياً من نادي النصر السعودي بموعد وصول "العالمي" إلى مدينة العين بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الطرفين مساء يوم الاثنين المقبل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال المصدر إن بعثة النصر السعودي ستصل إلى الدولة مساء يوم السبت عبر مطار العين الدولي على متن طائرة خاصة وأن كل الإجراءات قد اكتملت من أجل استقبال الفريق في الموعد المحدد من قبل مسؤولي العلاقات العامة بنادي العين من أجل تسهيل مهمة دخولهم.

وضربت إدارة النصر السعودي حاجزاً من السرية على الفندق التي ستحل فيه بعثة الفريق في مدينة العين، وذلك لتفادي حجز بعض الجماهير لغرف في نفس الفندق من أجل لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيجري النصر السعودي حصة تدريبية مساء يوم الأحد على استاد هزاع بن زايد، ووفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي فستكون أول 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام فقط وليس للجماهير.

وتعد مواجهة يوم الاثنين هي الثالثة بين الطرفين بعد لقائهما في نسخة 2020 في مرحلة دوري المجموعات، وكان العين خسر ذهاباً في ملعبه 1-2 لكنه فاز اياباً 1-صفر.