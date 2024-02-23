مدافع الهلال السعودي يُنقل إلى المستشفى بعد مباراة دوري أبطال آسيا

تعرض المدافع الدولي السعودي علي البليهي إلى المستشفى بعد تعرضه إلى وعكة صحية، بعد مشاركته في مباراة فريقه الهلال وضيفه سباهان الإيراني، الخميس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أخبار الهلال السعودي"، أن علي البليهي عانى من آلام قبل المباراة، إلا أنه شارك فيها وهو ما تسبب له في زيادة الألم، ونقل الدولي السعودي إلى المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، واتضح أنه يعاني من نزلة معوية.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما حقق الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (3-1) على الفريق الإيراني، ويواجه الهلال مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.