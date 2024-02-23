الإمارات يضم الثلاثي طارق أحمد ومروان فهد والبرازيلي موتا

تعاقد نادي الإمارات مع ثلاثة لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية وذلك بضم الثنائي طارق أحمد ومروان فهد، من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، كما تم ضم المدافع البرازيلي فيليبي موتا (20 عاماً) قادماً من ريد بول براغانتينو البرازيلي في فئة المقيمين.



وأكد المركز الإعلامي لنادي الإمارات أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط شركة نادي الإمارات لكرة القدم لدعم الفريق بعناصر مميزة، خاصة وأن لاعبي شباب الأهلي طارق أحمد ومروان فهد من اللاعبين أصحاب الخبرة من خلال مشوارهما الحافل مع المنتخبات الوطنية وبعض الأندية.

وأنهى النادي تعاقده مع قلب الدفاع الياباني ليو أوساكي وذلك بعد أن تعاقد معه يوم 1 فبراير الماضي وخوض مباراة واحدة فقط مع الفريق، ولكن قرر الجهاز الفني أن يخرج اللاعب من قائمة الفريق قبل غلق باب الانتقالات.