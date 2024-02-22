عرض سعودي لشراء نادٍ فرنسي ومنافسة باريس سان جيرمان

كشفت شبكة RMC سبورت الفرنسية عن جلسة مفاوضات يجريها مستثمرون سعوديون لشراء نادي موناكو الفرنسي المعروض للبيع حالياً.

وقالت الشبكة إن المستثمرين السعوديين حاولوا قبل سنوات الاستثمار بنادي مرسيليا لكن المحاولة لم تنجح مما دفعهم لضخ أموال في نادي موناكو لمساعدته في منافسة باريس سان جيرمان صاحب الهيمنة على الدوري الفرنسي.

وكان موناكو قد توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأخيرة في عام 2017 ما أحبط جمهوره الساعي للفوز باللقب مجدداً والعودة لمنصات التتويج.

يحتل موناكو حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة مع ختام الجولة 22 متأخراً بفارق 15 نقطة كاملة عن باريس سان جيرمان "المتصدر".