حسام حسن يُغمى عليه بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي.. ويُنقل إلى المستشفى

أزمة غير متوقعة تعرض لها المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، حيث تعرض المدرب المُكلف مؤخرا بقيادة الفراعنة إلى وعكة صحية طارئة في ساعة متأخرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب حضورة لقمة الدوري المصري.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن قد تعرض لحالة إغماء مفاجئة بسبب الإرهاق، بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أنه تم وضع مدرب منتخب مصر على جهاز التنفس الصناعي حتى استعاد وعيه، ثم خضع لعدد من الفحوصات الطبية التي أثبتت سلامته، ثم غادر حسام حسن المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية، لكن من المتوقع أن يحصل على راحة من العمل خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض معسكر ودي في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا للمرحلة المقبلة وخوض تصفيات كأس العالم 2026.