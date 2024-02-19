صدارة كريستيانو رونالدو لهدافي الدوري السعودي في خطر



واصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش صحوته وتألقه مع فريقه الهلال بعدما قاده للفوز على ضيفه الرائد (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة 20 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ونجح ألكسندر ميتروفيتش في إحراز هدفين متتاليين لأصحاب الأرض "الزعيم"، في الدقيقتين (3، 29 من ركلة جزاء) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "المملكة أرينا، ليشدد الخناق على هداف النصر السعودي النجم كريستيانو رونالدو.

وبهذا الهدف رفع المهاجم الصربي رصيده إلى 19 هدفا، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر، النجم البرتغالي، قائد النصر كريستيانو رونالدو.

كما رفع نادي الهلال رصيده إلى 56 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري السعودي، بفارق سبع نقاط عن وصيفه النصر.

في المقابل، يشغل نادي الرائد المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.