الدوري المصري.. أول اختبار للمدرب الجديد غوميش مع الزمالك

يستهل البرتغالي جوزيه غوميش مشواره التدريبي مع الزمالك باختبار أمام مضيفه الإسماعيلي الاثنين، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

وتعاقد الزمالك مع المدرب غوميش (53 عاماً) الجمعة لمدة موسم ونصف خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المقال من منصبه مطلع نوفمبر الماضي لسوء النتائج حيث يتخبط في المركز الثالث عشر من ثماني مباريات بعد 12 مرحلة.

وعزز الزمالك صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية عقب رفع ايقاف القيد، بضمه 10 لاعبين جدد أبرزهم قائد بيراميدز عبدالله السعيد وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر والأهلي السابق.

ويعاني بطل الدوري المصري 14 مرة آخرها عام 2022، من غيابات عدة حيث يفتقد مدافعه محمود حمدي "الونش" المصاب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة والظهير الأيسر الدولي أحمد أبو الفتوح خلال مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في أمم إفريقيا، إضافة إلى الوافدين الجدد أحمد حمدي وزياد كمال والمهاجم ناصر منسي.

وتحوم الشكوك حيال امكانية مشاركة محمد عبد الشافي الذي تعرض لاصابة في ركبته.

ويدخل الاسماعيلي المباراة منتشياً من فوزه على سيراميكا كيلوباترا المنقوص 2-1 في المرحلة الماضية، وعودته إلى سكة الانتصارات بعد تعادل أمام المصري 1-1 وخسارة بمواجهة إنبي المتصدر 0-1.

وبدوره، يعاني الاسماعيلي الذي عزز صفوفه بصفقات مميزة من اللاعبين الشباب والخبرة خلال فترة الانتقالات، هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر متساوياً مع الزمالك، ولكنه خاض 3 مباريات أكثر من منافسه.

قال المدرب المساعد حمد ابراهيم "نعد الجماهير بمواصلة اللعب بقتالية لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق بجدول الدوري".

وتابع "اغلقنا صفحة مباراة سيراميكا وبدأنا الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة والتي سنبذل قصارى جهدنا خلالها للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا".

من ناحيته، قال قائد الفريق عبد الرحمن مجدي "مواجهة الزمالك صعبة للغاية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية واستمرار مسيرة الانتصارات" .

وتأجل لقاء طلائع الجيش والاهلي نظرا لسفر الاخير من الجزائر بعد تعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلى غانا مباشرة استعداداً لمواجهة ميدياما الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، علما انه حافظ على سجله خالياً من الخسارة هذا الموسم حيث فاز في أربع وتعادل في إثنتين.

وتنطلق مباريات المرحلة الاحد بثلاث مواجهات، فيستقبل إنبي ضيفه سموحة السادس على ملعب بتروسبورت، في سعيه لمواصلة انتصاراته والابتعاد في الصدارة التي يعتليها بـ 22 نقطة من 12 مباراة.

ويأمل إنبي في أن يحقق انتصاره الخامس توالياً في الدوري في سلسلة تضمنت فوزه على كل من الاسماعيلي 1-0 والجونة 2-1 وبلدية المحلية 3-0 والمقاولون 1-0، علما أن هزيمته الاخير تعود إلى الخامس من ديسمبر العام الماضي أمام سيراميكا 2-4.

ويحلّ زد أف سي صاحب المركز الثاني مع 20 نقطة ضيفاً ثقيلاً على البنك الاهلي الخامس عشر (10 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي.

وعلى ملعب الدفاع الجوي، يستضيف بيراميدز الرابع برصيد 18 نقطة الاتحاد السكندري الثالث (19 نقطة).

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش للعودة إلى الانتصارات الغائبة منذ مباراتين بعد سقوطه في فخ التعادل امام بلدية المحلة 2-2 وزد سلباً.

وفي لقاء الجريحين، يحلّ المقاولون العرب السادس عشر بسبع نقاط ضيفاً على مودرن فيوتشر الحادي عشر (13 نقطة).

وتختتم مباريات المرحلة الثلاثاء، فيلعب سيراميكا كليوباترا مع الجونة، والمصري مع بلدية المحلة. وفي لقاء الهروب من القاع، يحلّ فاركو متذيل الترتيب مع 5 نقاط ضيفاً على الداخلية الذي يتقدم عليه بفارق نقطتين.