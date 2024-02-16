الألماني فيرنر "أكثر سعادة" بعد انتقاله إلى توتنهام

قال المهاجم الألماني تيمو فيرنر الجمعة انه بات اكثر سعادة بعد انتقاله إلى توتنهام رابع الدوري الانجليزي لكرة القدم قادماً من لايبزيغ الالماني في يناير.

ومنذ عودة فيرنر (27 عاماً) إلى لندن، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان تشلسي بين عامي 2020 و2022، ورغم عدم تسجيله أي هدف إلاّ انه يملك تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات.

وصرّح لقناة "سكاي" المحلية "أنا اكثر سعادة. بعد خمس مباريات يمكن القول إن الصفقة كانت تستحق العناء".

ويملك توتنهام خيار شراء عقد فيرنر الذي يساوي 20 مليون يورو، وذلك عند انتهاء اعارته في الصيف المقبل.

وكان فيرنر أشار إلى أن العودة إلى لايبزيغ غير محتملة، قائلا إنه أجرى "مناقشات قليلة نسبيا" مع مدربه ماركو روزه.

وتابع "خلال النصف الأول من الموسم، كان من الواضح ما يعتقده المدرب عني وما خططه لي. ولهذا السبب كان من السهل اتخاذ هذه الخطوة".

وانضم فيرنر إلى تشلسي بعدما سجل 93 هدفاً ومرر 40 كرة حاسمة في 157 مباراة مع لايبزيغ.

وعلى الرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الـ"بلوز"، إلا أنه لم يتمكن من استعادة مستواه في ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث اكتفى بتسجيل 23 هدفا وصناعة 21 تمريرة حاسمة في 89 مباراة.

وانتقل فيرنر إلى توتنهام في محاولة للحصول على وقت إضافي للعب قبل كأس أوروبا 2024 التي ستستضيفها بلاده ألمانيا.

يملك في سجله الدولي 24 هدفا في 57 مباراة بقميص "دي مانشافت" إلا انه يغيب عن صفوف منتخب بلاده منذ مارس 2023.