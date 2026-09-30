مهرجان السدر للأفلام البيئية ينطلق 9 أكتوبر

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عودة مهرجان السدر للأفلام البيئية إلى أبوظبي في نسخته الخامسة، من التاسع إلى 11 أكتوبر المقبل، في «القاعة الزرقاء» بجامعة نيويورك أبوظبي، حيث تنطلق نسخة المهرجان هذا العام تحت شعار «رَمِّم» (Mend)، المستمد من الفعل العربي المرتبط بإعادة إصلاح شيء ذي قيمة. وفي السياق البيئي، يسلط الشعار الضوء على الجهود العملية بالترميم والاستعادة، بما في ذلك تأهيل الموائل الطبيعية، واستعادة الأنواع، والإدارة الرشيدة للمياه، وإصلاح الأراضي المتدهورة، ونقل المعرفة البيئية بين الأجيال.

ويتصدر برنامج المهرجان هذا العام العرض الخليجي الأول لفيلم «الأفيال الشبحية» للمخرج فيرنر هرتسوغ، من إنتاج أفلام ناشيونال جيوغرافيك الوثائقية، والذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، أحمد باهارون: «يتطلب ترميم البيئة واستعادة نظمها معرفة عميقة، والتزاماً طويل الأمد، وتعاوناً من مختلف فئات المجتمع. ويتيح مهرجان السدر للجمهور فرصة للتفاعل مع هذه القضايا من خلال السينما، وفهم كيف ترتبط التحديات البيئية بخياراتنا وما نقوم به اليوم من أجل مستقبلنا المشترك. ومن خلال الجمع بين التجارب الدولية وجهود الحفاظ على الطبيعة في دولة الإمارات».